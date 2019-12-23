https://static.news.ru/photo/3587879e-259d-11ea-b4bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские клубы «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» вошли в список 100 лучших команд в истории Лиги чемпионов по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В рейтинге оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год. За каждую победу в матче клубу начислялось два очка, за ничью — одно.

Лидером рейтинга стал испанский «Реал» (600 очков), второе место заняла немецкая «Бавария» (474), третье — испанская «Барселона» (446).

Московский «Спартак» стал лучшим клубом среди российских команд, занял 34-е место в рейтинге (111). ЦСКА занял 45-е место (92), «Зенит» — 57-е (70), «Локомотив» — 97-е (36), «Рубин» — 163-е (15), «Ростов» — 214-е (10), «Торпедо» — 339-е (3), «Динамо» — 374-е (2), «Краснодар» — 398-е (2), «Алания» — 495-е (0).

Сербский футбольный клуб «Партизан» примет участие в международном межсезонном товарищеском турнире в Катаре. Также в турнире примут участие российские клубы «Ростов», «Спартак» и «Локомотив», писал NEWS.ru.