https://static.news.ru/photo/5312129c-6059-11ea-8455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московские клубы «Спартак» и ЦСКА на 650 тысяч рублей в сумме по итогам четвертьфинального матча Кубка России (3:2).

Каждый клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики, на 125 тысяч — за пиротехнику. За демонстрацию несогласованного баннера «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей, ещё на 100 тысяч «красно-белые» оштрафованы за необеспечение порядка безопасности. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко лично оштрафован на 10 тысяч за выход вне технической зоны, сообщает пресс-служба РФС.

Ранее КДК РФС наказал «Ахмат» проведением одного матча Кубка России без зрителей условно с испытательным сроком два года. Также клуб оштрафовали на 150 тысяч рублей за инцидент с болельщиками грозненской команды в матче против петербургского «Зенита», писал NEWS.ru.