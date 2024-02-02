«Спартак», Эстония и сборная: за что любят и ненавидят Валерия Карпина

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Тренер сборной России Валерий Карпин перед началом товарищеского матча между сборными России и Камеруна

2 февраля главному тренеру сборной России и успешному в прошлом футболисту Валерию Карпину исполняется 55 лет. Его любит и ненавидит огромное количество поклонников футбола, но равнодушных к специалисту найти сложно. Подробнее об успехах, неудачах и скандалах с участием Карпина — в материале NEWS.ru.

Карпин раскрылся в московском «Спартаке»

Полузащитник — воспитанник эстонского футбола, в 1988 году перешел в московский ЦСКА, но в основной команде армейцев закрепиться не смог и выступал за дубль. Оттуда Карпин перешел в воронежский «Факел», а в 1990 году получил приглашение от Олега Романцева в «Спартак».

Специалист перевел Карпина с левого на правый фланг полузащиты. Именно на этой позиции футболист отыграл бóльшую часть карьеры. За «Спартак» Карпин выступал на протяжении четырех сезонов. Вместе с московской командой он трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок СССР/СНГ, а также Кубок России.

В 1992 году Карпин провел один матч за сборную СНГ, после чего на протяжении 11 лет выступал в составе российской национальной команды. Он выходил на поле в 72 мачтах, в которых забил 17 мячей, став одним из героев отборочного цикла к Евро-2000. Карпин забил победный гол на выездной игре с Францией, а также открыл счет в домашней встрече с Украиной.

В составе сборной России Карпин выступил на трех крупных турнирах: на чемпионатах мира 1994 и 2002 годов, а также на первенстве Европы-1996. На всех турнирах россияне не смогли выйти из группы, а Карпин забил один мяч, отличившись с пенальти в игре ЧМ-2002 с Тунисом.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Игрок «Спартака» Валерий Карпин с мячом. Финальный матч по футболу на Кубок СНГ, окончившийся победой «Спартака» над ЦСКА

Карпин успешно играл за рубежом

В 1994-м Карпин покинул «Спартак» и перешел в испанский «Реал Сосьедад», где сходу стал игроком стартового состава. В 1996-м его приобрела «Валенсия», но уже спустя год россиянин стал одноклубником партнера по сборной Александра Мостового в «Сельте». В составе команды из Виго Карпин несколько раз финишировал в зоне еврокубков, выступал в Лиге чемпионов, выиграл Кубок Интертото и дошел до финала Кубка Испании.

В сезоне-1998/99 Карпин стал обладателем приза лучшему универсальному игроку чемпионата Испании по версии Don Balon, а в 2002 году вернулся в «Реал Сосьедад» и в сезоне-2002/03 едва не помог команде выиграть чемпионат Испании. Клуб из Сан-Себастьяна занял второе место в Ла Лиге, уступив взявшему золото мадридскому «Реалу» всего два очка. Карпин завершил карьеру футболиста в 2005 году.

Как Карпин конфликтовал с Дзюбой

После ухода из большого футбола Карпин непродолжительное время играл в пляжный и в составе сборной России стал серебряным призером Кубка Европы — 2005. Затем игрок жил в Испании, занимался бизнесом, но в 2008-м вернулся в Россию и занял должность генерального директора «Спартака». В 2009-м, после увольнения Микаэля Лаудрупа, Карпин стал исполняющим обязанности наставника «красно-белых» и параллельно начал обучение на тренерскую лицензию, которое закончил в конце 2010 года. В «Спартаке» Карпин работал до 2014-го, за это время он дважды приводил москвичей к серебряным медалям чемпионата России.

В бытность тренером «Спартака» Карпин конфликтовал с нападающим Артемом Дзюбой, которого несколько раз отправлял в аренду. «Я много раз пытался достучаться до Валерия Георгиевича, объяснял, что ему не враг, что мы в одной лодке. Без толку. Карпин невзлюбил меня с первого дня, это не секрет. Хотя у меня к нему никогда никакого негатива не было. Я старался молчать, не конфликтовать. В конце концов, любви с объятиями и поцелуями у нас и не должно быть. Я прихожу и делаю свою работу — все. Откуда у Карпина такая ко мне агрессия и почему он это всегда скрывает, увиливает, — не знаю», — рассказывал Дзюба в интервью «Спорт-Экспрессу».

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Игрок «Спартака» Артем Дзюба и исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Валерий Карпин после полуфинального матча Кубка России по футболу — 2010/11 между ФК «Спартак» и ПФК ЦСКА

Карпин также запомнился болельщикам ярким спичем после проигранного матча Лиги Европы «Порту». С тренером прямо у стадиона «Лужники» в Москве пообщались фанаты «красно-белых», а видеозапись диалога завирусилась в соцсетях. В неформальной беседе Карпин с использованием нецензурной лексики посетовал на нежелание форварда португальцев Радамеля Фалькао переходить в «Спартак», назвал хавбека «красно-белых» Рафаэла Кариоку лучшим игроком матча, а также счел голландский клуб «Твенте» «сраным».

Перезагрузил карьеру в «Ростове» и сборной

После ухода из «Спартака» в 2014-м в тренерской карьере Карпина наступил неудачный период. Он провалил задачу по выходу с испанской «Мальоркой» в Ла Лигу, а также вылетел из ФНЛ с армавирским «Торпедо». После этого Карпин поработал на «Матч ТВ», где занимал должность редактора футбольных трансляций, а в 2017-м специалиста пригласили в «Ростов», который он возглавляет по сей день.

С ростовчанами Карпин не завоевал титулов и не попадал в число призеров чемпионата России, однако поставил команде атакующую игру и внес большой вклад в развитие молодых футболистов. При Карпине обладающий скромными финансовыми возможностями «Ростов» не опускался ниже 11-го места, один раз попал в топ-5 и один раз стал четвертым в РПЛ.

После провала сборной России на Евро-2020 РФС пригласил Карпина на место главного тренера сборной России. Специалист первое время совмещал посты, затем покинул ростовский клуб, а после отстранения национальных команд от международных турниров вернулся в него. Под руководством Карпина сборная России заняла второе место в квалификации ЧМ-2024, пропустив вперед Хорватию, и должна была сыграть в стыковых матчах весной 2022-го. Этого не произошло из-за отстранения России.

Фото: rostovfc/Twitter.com/Global Look Press Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин

Какие резонансные высказывания делал Карпин

Карпин часто ярко и эмоционально высказывается, что становится поводом для хейта. В частности, министра спорта России Олега Матыцина возмутили слова специалиста, который сказал, что не держится за место в сборной России. «Надо четко определиться: ты с нами — с командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе», — заявил глава Минспорта ТАСС.

Гнев у некоторых депутатов Госдумы и бывших игроков вызвали слова Карпина о том, что российским футболистам для прогресса нужно уезжать в европейские чемпионаты. «Карпин — предатель Родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности за такое», — заявил «Матч ТВ» бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев.

Если за предыдущие высказывания никаких санкций не последовало, то в конце минувшего года Карпин пострадал после очередного интервью. Тренер «Ростова» в жесткой форме раскритиковал решение провести матч с ЦСКА на заснеженном поле и получил двухматчевую дисквалификацию.

Новую порцию хейта Карпин получил в начале этого года из-за высказывания его жены Дарьи. Она заявила, что вместе с детьми скоро уедет жить в Эстонию, при этом не говорила о том, что муж последует за ними. Тем не менее и тренер, и его супруга получили массу негатива в соцсетях, однако Карпин эту ситуацию не комментировал.

Любые высказывания Карпина, какими бы спорными они ни были — ничто в сравнении с его футбольными заслугами. Всю свою карьеру он представлял Россию на международной арене и был одним из лучших футболистов своего поколения не только в нашей стране, но и в Европе.

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