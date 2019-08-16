Фото: instagram.com/adrientamezeofficiel

Московский футбольный клуб «Спартак» согласовал личный контракт с полузащитником «Ниццы» Адриеном Тамезом. Генеральный директор «красно-белых» Томас Цорн смог уговорить руководство французского клуба продать игрока.

Хавбек должен прибыть в Москву на следующей неделе, сообщил комментатор Нобель Арсутамян.

Ранее News.ru писал, что «Спартак» подписал контракт с грузинским форвардом Николозом Кутателадзе. 17 августа футболист сыграл с ЦСКА в матче молодёжного первенства.

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