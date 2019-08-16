Московский футбольный клуб «Спартак» согласовал личный контракт с полузащитником «Ниццы» Адриеном Тамезом. Генеральный директор «красно-белых» Томас Цорн смог уговорить руководство французского клуба продать игрока.
Хавбек должен прибыть в Москву на следующей неделе, сообщил комментатор Нобель Арсутамян.
Спартак достиг принципиальной договоренности по трансферу хавбека Ниццы Адриана Тамеза. Красно-белые согласовали условия личного контракта с французом, а кроме того сумели убедить Ниццу продать игрока. https://t.co/aO3HwwC0Af