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«Крылья Советов» из Самары победили екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги со счётом 1:3.

Первый гол забил Раду Гынсарь на 28-й минуте, второй — Александр Соболев на 79-й минуте. Также отличился Деян Радоньич. Единственный гол «Урала» забил Андрей Панюков в компенсированное время. Встреча проходила...