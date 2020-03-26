https://static.news.ru/photo/d45a30c4-6f3f-11ea-8435-fa163e074e61_660.jpg Лучано Спалетти Фото: Cesare Purini / Insidefoto/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Милан» Иван Газидис начал рассматривать кандидатов на пост главного тренера итальянской команды на следующий сезон.

В списке потенциальной замены Стефано Пиоли фигурируют Унаи Эмери, Джан Пьеро Гасперини, Марселино и Лучано Спаллетти, сообщает Milan News.

Пиоли возглавляет «Милан» с 9 октября 2019 года. Под его руководством команда одержала девять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает седьмое место, набрав 36 очков после 26 туров.

Ранее сообщалось, что технический директор итальянского футбольного клуба «Милан» Паоло Мальдини и его сын, полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини заражены коронавирусом. Ранее Паоло Мальдини контактировал с больным коронавирусом человеком, после чего у него появились симптомы. Сейчас он с сыном чувствует себя хорошо, писал NEWS.ru.