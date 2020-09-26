Спал на матах и играл в пятой лиге: кто такой новичок Черчесова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов представил состав национальной команды на октябрьские матчи Лиги наций. Пожалуй, наиболее неожиданным стал вызов Александра Жирова, выступающего во второй немецкой лиге за «Зандхаузен». О витиеватой судьбе новичка сборной России — в материале NEWS.ru.

Неудача в РПЛ и переезд в 27 лет в Европу

Футбольный путь игрока начался в родном Барнауле. В местном «Динамо» Жиров не только начинал свою карьеру, но и на протяжении нескольких лет выступал в составе этого коллектива в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Затем, в сезоне-2012/2013 состоялся переход Александра в «Волгарь». Старт в астраханской команде сложился не лучшим образом, клуб через полгода вылетел в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), но уже через сезон смог вернуться обратно. Не без усилий Жирова, который стал одним из ключевых футболистов состава, чем привлёк впоследствии внимание со стороны клубов Российской премьер-лиги. Летом 2015 года Александр перешёл в «Анжи».

Но долгожданный выход в высшую лигу обернулся для Жирова не с самой удачной стороны. И если в «Анжи», особенно в первом сезоне, дела складывались неплохо (был игроком основы и даже отметился несколькими результативными действиями), то выступления за «Томь» и тем более за «Краснодар» сложились крайне неудачно. Например, в составе основной команды «чёрно-зелёных», с которыми Жиров подписал контракт на четыре года, он не появился ни разу. Впоследствии футболист отмечал, что период, проведённый в «Краснодаре», был одним из самых тяжёлых.

aleksandr___zhirov/instagram.com



«Краснодар» хотел меня видеть в команде, дал хороший контракт, но шанса сыграть я так и не получил. Этот период, когда я не играл за «Краснодар», один из самых тяжёлых в карьере. Но обиды на клуб нет, ничего плохого сказать не могу. Это пройденный этап, — сказал Жиров в интервью «Чемпионату».

Однако трудности не сломили настрой футболиста. Зимой 2018 года он получил предложение от «Енисея», который на тот момент выступал в ФНЛ. Казалось бы, шаг назад может грозить серьёзным откатом (как это часто происходит), но не в случае с Александром. Парень из Барнаула не только помог красноярской команде пройти в РПЛ, но и своей игрой заслужил приглашение из Европы. Претендентов на покупку было два: «Аустрия» и «Зандхаузен», выступающий во второй по силе немецкой лиге. Жиров отдал предпочтение второму клубу и в 27 лет отправился покорять Европу.

От пятой лиги немецкого первенства до звания вице-капитана

Главным инициатором перехода Жирова в немецкий «Зандхаузен» был на тот момент главный тренер этой команды Кенан Кочак. Он настолько сильно хотел Александра, что когда узнал о переговорах с «Аустрией», отправил агентам футболиста пламенное послание, написанное в Google-переводчике на русском языке: «Зачем вы повезли Сашу в „Аустрию“. Его дом — в „Зандхаузене“. Я практически укомплектовал всю команду, представьте, что это человеческий организм. У меня остался последний пазл в левую часть грудной клетки — сердце, где должен играть Жиров. Я хочу этот пазл, дайте мне возможность его вставить, чтобы, наконец, у меня появилась та команда, о которой я мечтал. Нужно сердце для моей команды».

aleksandr___zhirov/instagram.com

Но несмотря на невероятную заинтересованность в приобретении спортсмена, это не помешало Кочаку усадить футболиста в запас после двух «привозов» в дебютном матче. Но это было лишь начало испытаний. Вскоре турецкий специалист, который пригласил Жирова, был уволен, а ему на смену пришёл новый наставник, который с первых игр дал понять Жирову, что никак не планирует задействовать его в игровом процессе команды. Главный аргумент нового тренера заключался в том, что он не мог найти контакт с футболистом. Ещё бы: Александр не знал не только немецкого языка, но и английского.

Поэтому на первых порах приходилось выступать во второй команде «Зандхаузена», чтобы иметь хоть какую-то игровую практику. Но российского футболиста не смутила ни пятая лига (там выступал «Зандхаузен-2»), ни необходимость играть против по большей части «пузатых» соперников, представляющих это первенство. Александр продолжал пахать как на играх, так и на тренировках за основу. И старания принесли свои плоды. Тренер вернул Жирова в основу. А уже через полгода сделал вице-капитаном. В конце ноября прошлого года футболист продлил контракт с немецкой командой до 2023 года на более выгодных условиях.

Александр Жиров (в центре) Oliver Zimmermann/www.imago-images.de/Global Look Press

Вот так, ощутив на себе все прелести футбольных «низов» не только России, но и Германии, долгое время ночуя на двух матах для йоги (на первых порах, когда перебрался в Германию), Александр добился уважения и признания в Европе (в прошлом сезоне от корки до корки отыграл все матчи), а теперь ещё и вызова в сборную России. Чем вам не сценарий голливудского фильма?

Бонус

Будет не точно, если сказать, что Александр Жиров впервые получил вызов в сборную. В 2015 году, в период, когда футболист пылил за «Волгарь», на тот момент главный наставник сборной России Фабио Капелло включил игрока в расширенный состав сборной. Футболист знать не знал, что на него обратил внимание наставник национальной команды. Известие о том, что он попал в расширенный список, ему сообщили товарищи по команде, чему он, ожидаемо, не поверил. Лишь когда позвонил администратор сборной, чтобы на всякий случай узнать размеры, если футболист пройдёт в основной состав, понял, что всё серьёзно. Впрочем, дальше этого звонка дело не продвинулось. Теперь же, спустя пять лет, у Жирова снова есть возможность - попасть в сборную.