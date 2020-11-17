«Создатель» «Спартака» 80-х: 100 лет со дня рождения Константина Бескова

Сегодня, 18 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося футболиста и тренера Константина Бескова. В качестве наставника в 1964 году он вывел сборную СССР в финал чемпионата Европы, а команда «Динамо» под его руководством оказалась в финале Кубка обладателей кубков — 1971/72, и на тот момент этот результат был лучшим среди советских клубов. Затем наступило время — с 1977 по 1988 год, — когда Бесков сделал «Спартак» по-настоящему легендарной командой. И отчасти благодаря тому периоду по сей день у этого клуба такое большое количество фанатов.
Жизнь и карьерный путь «создателя» «красно-белых» 80-х — в галерее NEWS.ru.
Константин Бесков
Фотохроника ТАСС
Константин Бесков
spartak.com
Константин Бесков (в центре)
spartak.com
Константин Бесков (справа)
spartak.com
Константин Бесков (справа)
spartak.com
Константин Бесков
spartak.com
Константин Бесков (в центре)
spartak.com
Константин Бесков (1995)
Alexander Chernykh/Global Look Press
Константин Бесков (в центре)
spartak.com
Константин Бесков (1945)
fcdynamo.ru
Константин Бесков (1990)
Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС