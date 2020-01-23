Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин заранее согласовал арендное соглашение с сочинской командой.

То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ — полная ерунда, он всё знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним...