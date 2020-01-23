Совет директоров петербургского футбольного клуба «Зенит» решил продлить контракт с главными тренером команды Сергеем Семаком.
Председатель совета директоров клуба Елена Илюхина заявила, что руководство «Зенита» абсолютно доверяет специалисту.
Решение о продлении контракта уже принято, —
цитируетИлюхину РИА Новости.
Ранее Сергей Семак, отвечая на вопрос болельщиков в Instagram по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи», заявил, что нападающий нужен питерцам, писал NEWS.ru.
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