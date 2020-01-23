Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет директоров петербургского футбольного клуба «Зенит» решил продлить контракт с главными тренером команды Сергеем Семаком.

Председатель совета директоров клуба Елена Илюхина заявила, что руководство «Зенита» абсолютно доверяет специалисту.

Решение о продлении контракта уже принято, — цитирует Илюхину РИА Новости.

Ранее Сергей Семак, отвечая на вопрос болельщиков в Instagram по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи», заявил, что нападающий нужен питерцам, писал NEWS.ru.

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