https://static.news.ru/photo/8a80f50c-b8ef-11e9-b747-fa163e074e61_660.jpg Фото: firo Sportphoto/Jürgen Fromme/Global Look Press

Футбольный клуб «Шальке» прокомментировал решение председателя совета директоров Клеменса Тенниса покинуть занимаемую должность в связи с обвинением в расизме на три месяца.

Обвинения в расизме были необоснованными. Однако Теннис нарушил клубную политику и принципы недискриминации и признал это нарушение на заседании во вторник, и ещё раз выразил сожаление, — сообщает пресс-служба клуба.

Несколько дней назад руководитель «Шальке» на заседании совета директоров заявил, что в Африке должны быть построены электростанции вместо увеличения налогов по охране и защите окружающей среды.

Нужно финансировать строительство 20 электростанций в год в Африке. После этого африканцы перестанут вырубать деревья и не будут больше делать детей с наступлением темноты, — сказал он.

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, работающий с нападающим петербургского «Зенита» Малкомом, прокомментировал баннер болельщиков «сине-бело-голубых» в матче с «Краснодаром» в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился со счётом 1:1, писал News.ru.