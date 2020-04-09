Совет директоров «Барселоны» лишился шести человек

Шесть человек из совета директоров испанского футбольного клуба «Барселона» подали в отставку. Всего их было 19.
Совместное заявление об отставке передали нотариусу Жорди Класамилья, Жозеп Понт, Эмили Русcо, Мария Тейшидор, Энрике Томбас и Сильвио Элиас,
Президент клуба Жозеп Мария Бартомеу узнал о решении функционеров по телефону. Массовая отставка случилась на фоне развития дела о критике форварда «Барселоны» Лионеля Месси в соцсетях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министерство спорта обеспокоено информацией о разногласиях между Союзом биатлонистов России (СБР) и биатлонной общественностью, которая требует отправить в отставку главу СБР Владимира Драчёва. В ведомстве считают неприемлемым заочное выяснение отношений и предъявление претензий. С таким заявлением выступил глава Министерства спорта Олег Матыцин.
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