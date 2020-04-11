Состав волонтёров для Евро-2020 в Петербурге останется прежним

https://static.news.ru/photo/81bb72ca-7bcd-11ea-99e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Состав волонтёров, отобранных для работы на чемпионате Европы по футболу в Санкт-Петербурге, не изменится из-за переноса мероприятия. Об этом рассказал вице-губернатор города Владимир Кириллов.

Что касается городских волонтёров, то по итогам отбора в рамках региональной программы определены 1,5 тысячи человек. Их состав сохранится на 2021 год, — приводит его высказывание ТАСС.

По его словам, если потребуется, власти проведут дополнительный набор уже в следующем году. Во время турнира будут задействованы два вида добровольцев — городские и волонтёры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первые будут работать на вокзалах, в аэропорту и на улицах города. Волонтёры УЕФА будут взаимодействовать с командами и представителями ассоциации.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Санкт-Петербурга не откажутся от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Северная столица имеет высокую готовность к проведению игр, о чём в конце марта были уведомлены Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соответствующее обращение было направлено губернатором Александром Бегловым.