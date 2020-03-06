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Дисциплинарный орган Суперлиги Греции снял очки с двух футбольных клубов — ПАОК и «Ксанти».

Штраф назначен из-за того, что у клубов один владелец — российский бизнесмен Иван Саввиди, что запрещено правилами. С ПАОК сняли семь очков, с «Ксанти» — 12, сообщает SDNA.

Санкции против соперников играют в пользу АЕК, главным тренером которого является бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера. Теперь отставание АЕК от ПАОК составляет одно очко, команды занимают второе и третье место соответственно.

Ранее стало известно, что Каррера стал главным тренером греческого футбольного клуба АЕК, писал NEWS.ru. Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков пожелал итальянскому специалисту удачи в новой команде.