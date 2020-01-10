https://static.news.ru/photo/80a82e02-3396-11ea-88af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Сборная Финляндии по футболу во время чемпионата Европы-2020 будет тренироваться на стадионе «Спартак» в Зеленогорске.

Жить команда будет в Репино, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Футбольной ассоциации Финляндии.

Финны на групповой стадии Евро сыграют с Россией, Бельгией и Данией. 17 июня они встрется с подопечными Станислава Черчесова, 22 июня — с Бельгией. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в Зеленогорске был реконструирован к чемпионату мира — 2018. Во время мундиаля там базировалась Англия.

Ранее глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор сообщил, что решение WADA об отстранении РФ от крупных международных соревнований не затронет право на проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге, писалNEWS.ru.