Соловьёв жёстко ответил обвинившей «Спартак» в расизме Смородской
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:24, 06 ноября 2021
Владимир СоловьёвФото: Federation Council of Russia/via Global Look Press
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв жёстко ответил бывшему президенту «Локомотива» Ольге Смородской, которая ранее назвала «Спартак» клубом расистов. Соловьёв считает, что футбольный функционер своим высказыванием очернила всю страну. Своими мыслями журналист поделился в Telegram-канале.
Ольга Смородская, комментируя, что футболисты «Спартака» в матче с «Лестером» не встали на одно колено в знак поддержки движения Black Lives Matter, заявила, что теперь это клуб расистов.
Как ей столько лет удавалось скрываться? Раскрылась зато сейчас в «полном блеске» и, оторвавшись от футбола, широким мазком всю страну дерьмом мазанула. Обычно такой «побег в оппозицию» связан с возможным возбуждением уголовных дел в результате проверок профессиональной деятельности. Мол, «прессуют» по политическим мотивам, дайте срочно убежища на Западе, — написал Соловьёв.
«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы (1:1). После четвёртого тура московский клуб располагается на последнем месте в группе С, имея четыре очка в активе.
Ранее сообщалось, что в пресс-службе московского «Спартака» прокомментировали слова бывшего президента московского «Локомотива» Ольги Смородской о расизме в клубе.