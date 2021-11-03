Соловьёв жёстко ответил обвинившей «Спартак» в расизме Смородской

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв жёстко ответил бывшему президенту «Локомотива» Ольге Смородской, которая ранее назвала «Спартак» клубом расистов. Соловьёв считает, что футбольный функционер своим высказыванием очернила всю страну. Своими мыслями журналист поделился в Telegram-канале.

Ольга Смородская, комментируя, что футболисты «Спартака» в матче с «Лестером» не встали на одно колено в знак поддержки движения Black Lives Matter, заявила, что теперь это клуб расистов.

Как ей столько лет удавалось скрываться? Раскрылась зато сейчас в «полном блеске» и, оторвавшись от футбола, широким мазком всю страну дерьмом мазанула. Обычно такой «побег в оппозицию» связан с возможным возбуждением уголовных дел в результате проверок профессиональной деятельности. Мол, «прессуют» по политическим мотивам, дайте срочно убежища на Западе, — написал Соловьёв.

«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы (1:1). После четвёртого тура московский клуб располагается на последнем месте в группе С, имея четыре очка в активе.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе московского «Спартака» прокомментировали слова бывшего президента московского «Локомотива» Ольги Смородской о расизме в клубе.