Соломатин вступился за футболиста ЦСКА Гайча

https://static.news.ru/photo/e84a3b30-1d2a-11eb-a073-fa163e074e61_660.jpg Адольфо Гайч Фото: vk.com/adolfo_gaic21

Чемпион России в составе футбольного ЦСКА Андрей Соломатин защитил аргентинского форварда «армейцев» Адольфо Гайча.

Среди моих друзей и знакомых очень мало людей, откровенно недовольных игрой Гайча. Ему просто понадобилось чуть больше времени на адаптацию, и это нормально. Он же очень давно не играл. Кстати, был момент в матче с «Ротором» (1 ноября), когда он мог один в один обыграть вратаря, но не получилось. Если ему удастся забить в ближайших матчах, то это придаст ему уверенности, — сказал Соломатин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также специалист прокомментировал статистику Фёдора Чалова в нынешнем сезоне в РПЛ.

Для любого форварда один гол в тринадцати матчах не очень хороший показатель. С чем это связано? Тяжело сказать, но я не думаю, что на него негативно сказалась возросшая конкуренция в команде. Она всё-таки должна способствовать росту. Что у Чалова, что у Адольфо есть моменты, но не хватает где-то хладнокровия на решающей стадии. Очень надеюсь, что им удастся прибавить, — заключил он.

ЦСКА после 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) располагается на первой строчке с 28 очками в запасе.

Полное интервью с Андреем Соломатиным читайте в разделе «Спорт».