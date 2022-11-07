«Сохраняет институт сборной»: Микулик о решении Карпина продлить контракт Журналист Микулик заявил, что Карпин старается сохранить институт сборной РФ по футболу

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Валерий Карпин — один из немногих тренеров сборной России, который не заслужил увольнения, сказал в беседе с NEWS.ru журналист и один из основателей газеты «Спорт-Экспресс» Сергей Микулик. Он подчеркнул, что национальный коллектив не попал на чемпионат мира в Катар по нефутбольным причинам, уступив первую строчку объективно более сильным хорватам. По мнению Микулика, Карпин старается сохранить институт сборной страны, отдаваясь делу полностью.

В соревновательный период он реально горел работой, его никак нельзя было назвать совместителем (свою работу в сборной Карпин начинал, совмещая должность главного тренера с аналогичным постом в «Ростове». — NEWS.ru). Сейчас это человек, который делает все для сохранения института сборной. Он набрал штат помощников c Виктором Онопко, следит за соперниками и интересуется всем происходящим. Кроме того, Карпин решил не вызывать в сборную людей старше 30 лет, потому что нам еще минимум два года быть в изоляции. Следовательно, наигрывать более опытных игроков смысла нет, — заметил Микулик.

По мнению журналиста, сложно сказать, является ли Карпин идеальным тренером для сборной, которая в нынешних реалиях собирается на пару товарищеских матчей. Однако специалист уверен, что наставник крайне заинтересован в этой работе.

Карпин — не тот человек, которого можно уговорить или приманить зарплатой. Если он за что-то берется, то отдается этому делу на 100%, — заявил Микулик.

Он также объяснил, что сохранение «жизни» сборной очень важно для молодых игроков. Как минимум они должны знать, что находятся в обойме лучших футболистов страны. Кроме того, Микулик сказал, что было бы хорошей идеей использовать стадионы, построенные к ЧМ-2018, для игр сборной с российскими клубами.

По его мнению, встреча национального коллектива с «Факелом» (Воронеж) или с «Крыльями Советов» (Самара) привлекла бы большую аудиторию. Более того, за сборную в таком матче могли бы выходить местные футболисты или даже воспитанники, что позволило бы болельщикам переживать за обе стороны.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под руководством тренера сборная завершила отборочный турнир чемпионата мира на втором месте в группе. Подопечные Карпина в полуфинале стыков должны были встретиться с командой Польши. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила все российские сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

5 ноября стало известно, что контракт тренера со сборной продлен до августа 2024 года.