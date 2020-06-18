ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»

https://static.news.ru/photo/c3678044-b168-11ea-9f8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfcsochi/facebook.com

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что позиция клуба относительно переноса предстоящего матча с «Ростовом» остаётся неизменной. Команда по-прежнему выступает против переноса встречи 23-го тура Российской премьер-лиги, которая должна состояться в пятницу, 19 июня.

Позиция не изменилась. Я не могу пойти против команды, — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Ранее на пресс-конференции, посвящённой рестарту сезона РПЛ, генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что РФС проведёт расследование эпизода относительно ФК «Ростов», где у шести игроков накануне матча в Сочи обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Он также добавил, что в текущей ситуации РФС понимает, что возможность переноса именно этой игры существует. Единственная дата — 19 июля, так как ни одна из команд не является участниками Кубка России (именно 19 июля пройдут полуфиналы Кубка страны), они могут сыграть.Однако всё будет зависеть от «Сочи».

В случае неявки на матч или отказа «Сочи» переносить игру «Ростову» будет засчитано техническое поражение.

Ранее пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб за два дня до матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» уходит на двухнедельный карантин. В коллективе отметили, что игроки полностью изолированы от команды. Также в сообщении отмечается, что клуб незамедлительно поставил в известность руководство, профильные ведомства, Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ), писал NEWS.ru.