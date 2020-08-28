Соболев рассказал о шансах «Спартака» выиграть чемпионат России

https://static.news.ru/photo/7a09a31a-ea01-11ea-9d2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» имеет все шансы на то, чтобы победить в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил журналисту Нобелю Арустамяну нападающий «красно-белых» Александр Соболев.

По его словам, «Спартак» пока не проиграл ни одного матча. Дело не только в мастерстве, но и в духе, сплоченности команды. Футбольный клуб обладает отличным коллективом, командой, руководством и тренером, подчеркнул Соболев.

Известно, что футболист перешёл в «Спартак» в конце января 2020 года на правах аренды — срок соглашения истекал 15 мая. Весной московский клуб объявил о выкупе игрока — на Соболева было потрачено порядка €5 млн.

По итогам пяти туров РПЛ «Спартак» занимает второе место с 11 очками. 29 августа команда примет тульский «Арсенал» на своём поле. Начало матча — 18:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что Соболев позвонил форварду петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе, и футболистам удалось урегулировать разногласия. Об этом сообщил Арустамян.

Инсайдер рассказал, что игроки остались довольны общением, а конфликт между ними исчерпан. О результатах разговора проинформировали главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.