Соболев и Дзюба уладили конфликт

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев позвонил форварду петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе и футболистам удалось урегулировать разногласия. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
Инсайдер рассказал, что игроки остались довольны общением, а конфликт между ними исчерпан. О результатах разговора проинформировали главного тренера российской сборной Станислава Черчесова, написал он в своём Telegram-канале.
При этом 25 августа была оглашена заявка национальной сборной для подготовки к матчам группового этапа Лиги наций с Сербией и Венгрией, но Соболев в неё не попал. После этого Черчесов отметил, что решение не вызывать 23-летнего игрока «красно-белых» было обусловлено конфликтом с Дзюбой, которой является капитаном сборной.
Соболев в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) отыграл 5 матчей, забил 2 гола и сделал 1 голевой пас. На счету Дзюбы 1 гол и 1 результативная передача в 4 играх.
Как писал NEWS.ru, ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал первое поражение в сезоне его команды от московского «Динамо» (0:1).
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