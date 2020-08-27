Соболев и Дзюба уладили конфликт

https://static.news.ru/photo/a1a8a12e-e866-11ea-b2b6-fa163e074e61_660.jpg Артем Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев позвонил форварду петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе и футболистам удалось урегулировать разногласия. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Инсайдер рассказал, что игроки остались довольны общением, а конфликт между ними исчерпан. О результатах разговора проинформировали главного тренера российской сборной Станислава Черчесова, написал он в своём Telegram-канале.

При этом 25 августа была оглашена заявка национальной сборной для подготовки к матчам группового этапа Лиги наций с Сербией и Венгрией, но Соболев в неё не попал. После этого Черчесов отметил, что решение не вызывать 23-летнего игрока «красно-белых» было обусловлено конфликтом с Дзюбой, которой является капитаном сборной.

Соболев в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) отыграл 5 матчей, забил 2 гола и сделал 1 голевой пас. На счету Дзюбы 1 гол и 1 результативная передача в 4 играх.

Как писал NEWS.ru, ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал первое поражение в сезоне его команды от московского «Динамо» (0:1).