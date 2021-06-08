Собчак оценила слова супруги президента «Спартака» о Канделаки

https://static.news.ru/photo/cfc96f62-c82a-11eb-87ec-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слова Заремы Салиховой, супруги президента футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, которая раньше входила в состав совета директоров команды, об отношении к телеканалу «Матч ТВ». Свою оценку журналистка дала в сторис в Instagram.

Мне всё больше и больше нравится эта Зарема. Про чёрные колготы — это даже смешнее, чем про перепутать имена футболистов будучи генеральным директором, — написала Собчак.

Супруга Федуна не стала долго молчать и прокомментировала слова ведущей. Она опубликовала скриншот ответа Ксении, снабдив пост подписью «Теперь Тина [Канделаки] найдёт мои фото в чёрных чулках и выдаст душераздирающий пост про трусы и чулочные изделия».

Ранее Салихова намекнула на непрофессионализм генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая ещё в 2019 году на мероприятии «Спорт — норма жизни» перепутала полузащитника сборной России и петербургского «Зенита» Магомеда Оздоева и нападающего национальной команды Ирана и «сине-бело-голубых» Сердара Азмуна.

Салихова вышла из совета директоров клуба 21 мая текущего года, официально проработав в должности 18 дней. Её решение было связано с разногласием относительно назначения нового главного тренера Руя Витории и несогласием с деятельностью по управлению клубом.