Сначала Распутько, теперь ФК «Кривбасс»: почему спортсмены бегут с Украины Сколько украинских спортсменов уже уехали из страны

Фото: Социальные сети

Александр Распутько

15 октября стало известно, что сотрудники футбольной команды «Кривбасс» (Кривой Рог) не вернулись на Украину после гостевого матча женской Лиги чемпионов. Ранее футболист «Шахтера» Александр Распутько тоже не вылетел из Европы на родину. Почему украинцы покидают свою страну и куда они уезжают — в материале NEWS.ru.

Какие сотрудники ФК «Кривбасс» не вернулись на Украину

Украинский женский футбольный клуб «Кривбасс» лишился двух сотрудников после европейского турне, заявил журналист Сергей Болотников. SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев решили не возвращаться на родину и самовольно покинули команду.

По словам Болотникова, «Кривбасс» обращался в полицию, Министерство молодежи и спорта и к пограничникам. Журналист также раскрыл примерную дату побега сотрудников «Кривбасса». Он заявил, что Лопатин и Медведев покинули расположение команды в начале сентября, когда украинки играли в матчах женской Лиги чемпионов с французским «Парижем» (0:4) и шведским «Линчёпингом» (0:3).

Как на Украине отреагировали на решение сотрудников «Кривбасса» сбежать

Пользователи YouTube отреагировали на побег сотрудников женской футбольной команды «Кривбасс». Одной из главных причин побега люди назвали желание фотографа и SMM-специалиста скрыться от мобилизации.

Юзер @andriykogut9642 выразил мнение по поводу ситуации с украинцами. «Если бы не были закрыты границы, если бы не держали людей в тюрьме, то и не было бы таких ситуаций, которая произошла с «Кривбассом», — написал он.

Пользователь @sanya1760 назвал сотрудников ФК, покинувших Украину, «предателями». @rostyslav962 отметил в комментариях: «Я могу их понять».

Сколько спортсменов покинули Украину после начала СВО

По информации украинских СМИ, 236 украинских спортсменов не вернулись в страну с февраля прошлого года. Среди них есть известные в стране футболисты, в частности бывший полузащитник сборной Украины Артем Громов и бывший футболист «Динамо» и «Шахтера» Владислав Кулач, баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец. Их местонахождение неизвестно.

Фото: Football.ua/CC BY-SA 3.0 GFDL/via Wikimedia Commons Артем Громов

Куда пропал украинский футболист Распутько после матча в Бельгии

13 октября украинские СМИ сообщили, что игрок украинского «Шахтера» Александр Распутько не вернулся на родину после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном», который проходил в Бельгии 4 октября. По данным источника, на который ссылаются издания, футболист прошел регистрацию на рейс до Варшавы вместе с командой, но потом пропал.

Позже стало известно, что Распутько приехал в Россию. Он родился в Горловке, в Донецкой области. Ему 19 лет, игрок является опорным полузащитником юношеской команды «Шахтера». За последние три сезона игрок провел за команду 13 матчей в Юношеской лиге УЕФА и не отметился ни одним результативным действием.

Также украинские СМИ сообщили, что родители Александра живут в Донецке и поддерживают Россию.

Что сказал отец Распутько о его побеге

В России футболисту донецкого «Шахтера» Александру Распутько будет безопаснее, чем на Украине, сообщил Regnum его отец Юрий Распутько. Он заявил, что о политическом убежище в России 19-летний спортсмен не просил.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из „Шахтера“. Я могу сказать, что в России ему точно будет безопаснее. Информация о прошении политического убежища — неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт», — сказал Распутько-старший.

Он добавил, что в «Шахтер» его сын не вернется.

Получит ли Распутько паспорт РФ

Практикующий юрист Павел Иванов рассказал NEWS.ru о процедуре, с помощью которой покинувший Украину футболист может получить российское гражданство.

«Этот футболист — не беженец, он — уроженец Донбасса, территории, которая была включена в состав России, поэтому он может получить гражданство быстро, в упрощенном порядке», — сказал юрист.

Он добавил, что в случае если этот футболист получит паспорт РФ и будет выступать за российский клуб, это не должно создать этой команде дополнительных проблем. Даже если Украина объявит его в международный розыск, другие государства вряд ли последуют ее примеру, так как Распутько не является международным преступником.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как в «Шахтере» отреагировали на побег Распутько

В украинском «Шахтере» рассказали, были ли предпосылки для побега игрока юношеской команды Александра Распутько. В клубе также добавили, что игрок не выходит на связь.

«Если бы предпосылки были — игрок остался бы в Украине и не поехал бы на матч юношеской Лиги чемпионов. Сейчас он не выходит на связь», — цитируют пресс-службу «Шахтера» украинские СМИ.

Контракт Распутько с «Шахтером» будет расторгнут в случае, если игрок не вернется в расположение команды.

Что сказали в Госдуме о ситуации с Распутько

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что защитнику Александру Распутько окажут содействие, если информация о его побеге в Россию подтвердится.

«Думаю, его сможет принять какой-то клуб, ему окажут содействие. Понятно, что должен быть соответствующий уровень игры, надо будет смотреть, где именно он окажется полезен», — сказала Журова.

По ее мнению, вероятнее всего, спортсмен решился на этот шаг, заранее договорившись с российским клубом. Она напомнила, что в советские времена хоккеисты «убегали в Штаты», когда там уже были подписаны контракты.

«На голую землю никто просто так убегать не будет. В любом случае, думаю, мы скоро узнаем подробности», — заключила Журова.

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