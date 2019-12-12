Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская прокомментировала выступление московского «Спартака» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ещё чуть-чуть и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ, совсем немного осталось, —
цитируетСмородскую «Спорт-Экспресс».
Она назвала «Спартак» главным разочарованием и отметила, что не верит и никогда не верила в главного тренера команды Доменико Тедеско.
Ранее генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что во время зимнего трансферного окна не будет больших обновлений в составе команды, писал NEWS.ru.
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