Смородская назвала «Спартак» клубом расистов

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская жёстко раскритиковала футболистов московского «Спартака» за решение не поддерживать движение Black Lives Matter в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с английским «Лестером». Об этом экс-глава клуба сказала Sport24.

После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию, — заявила Смородская.

По словам бывшего президента «Локомотива», в преклонении колена нет ничего зазорного, а движение Black Lives Matters объясняет, что в равной степени важна жизнь каждого человека.

Смородская считает, что российским людям необходимо объяснить, для чего проводятся подобные акции, и в поддержку чего выступает данное движение.

Да, Россия с колен встала, но ничего не производит, кроме сырой нефти и газа. Я не представляю себе, что в России появится и будет поддерживаться это движение — у нас подавлено любое инакомыслие, в том числе несогласие с остальными, — заключила Смородская.

Перед началом матча футболисты английского «Лестера» преклонили колена в знак борьбы с расизмом и дискриминацией. При этом ни один из игроков «Спартака» не поддержал данную акцию.

Ранее сообщалось, что болельщик английского футбольного клуба «Челси» Нейтан Блэгг приговорён к тюремному заключению сроком на восемь недель за расистские и антисемитские высказывания в адрес фанатов другого лондонского коллектива — «Тоттенхэма». На протяжении нескольких недель молодой человек публиковал оскорбительные сообщения в социальных сетях.