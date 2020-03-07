Юрий Сёмин Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская рассказала, при каких итогах сезона в Российской премьер-лиге Юрия Сёмина нужно оставить на посту главного тренера команды.

Думаю, Сёмин должен сохранить свой пост, если попадёт в призовую тройку, — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сообщения о том, что с главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым не будет продлён контракт по окончании сезона, писал NEWS.ru.

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