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Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, какие меры безопасности принимает Российский футбольный союз (РФС) из-за коронавируса.

РФС, как и все здравомыслящие организации, не будет рисковать здоровьем кого-либо. Рекомендации уже разосланы по командам, где есть «сборницы», и членам тренерского штаба и делегациям, которые находятся за границей. Уверен,...