https://static.news.ru/photo/86be97c8-606d-11ea-ad6d-fa163e074e61_660.jpgЮрий СёминФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская рассказала, при каких итогах сезона в Российской премьер-лиге Юрия Сёмина нужно оставить на посту главного тренера команды.
Думаю, Сёмин должен сохранить свой пост, если попадёт в призовую тройку, — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».
Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сообщения о том, что с главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым не будет продлён контракт по окончании сезона, писал NEWS.ru.