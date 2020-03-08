https://static.news.ru/photo/4352cefe-61fe-11ea-98da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская заявила, что считает болельщиков преступниками.

В вашем представлении болельщик — это человек, который от всей души болеет за команду, футбол. В реальной жизни это преступные группировки, которых несколько. Очень жаль, что они имеют настолько большое влияние в футболе, — сказала Смородская в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что действия фанатов «Зенита» привели к остановке футбольного матча. Болельщики оголили свои торсы после гола игрока «сине-бело-голубых». Фанаты «Ахмата» возмутились такими действиями и начали потасовку. Последние побежали к гостевой трибуне. Главный арбитр остановил игру. Однако инцидент был быстро исчерпан, как только фанаты «Зенита» надели футболки.