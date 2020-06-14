Смолов вышел на замену и «помог» «Сельте» проиграть «Вильярреалу»

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В матче 28-го тура Примеры – высшего дивизиона чемпионата Испании – «Сельта» из города Виго на своём поле уступила «Вильярреалу» со счётом 0:1.

Гости сумели вырвать победу в компенсированное время – мяч на 90+2-й минуте забил полузащитник Ману Тригерос, вышедший на замену на 67-й минуте.

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов не попал в стартовый состав, однако появился на поле в концовке встречи – на 81-й минуте, заменив форварда Санти Мину. По иронии судьбы, именно в присутствии Смолова «Вильярреал» сумел забить победный мяч.

После 28 проведённых матчей «Сельта» осталась на 17-м месте в турнирной таблице, имея 26 очков и лишь на очко опережая находящуюся в зоне вылета «Мальорку». «Вильярреал» благодаря этой победе сравнялся по набранным очкам (по 41) с «Гранадой», но сумел выйти на восьмое место по лучшим дополнительным показателям.

В следующем, 29-м туре команда Фёдора Смолова 17 июня на выезде сыграет с «Вальядолидом».

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус включил Смолова в число трёх ведущих нападающих России, писал ранее NEWS.ru.