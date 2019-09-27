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Полузащитник Павел Мамаев в новом для себя футбольном клубе «Ростов» доволен и счастлив. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Карпин.

По его словам, спортсмен «хочет быстрее начать тренироваться и влиться в команду». Мамаев чувствует себя очень хорошо физически, с головой всё очень хорошо, — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс». Он также высказал...