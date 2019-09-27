Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что в игре с «Зенитом» судья не мог засчитать его гол. Кроме того, футболист остался недоволен календарём, который был составлен для удобства петербургской команды.
В принципе, можно второе место разыгрывать. Им отдавать первое место и играть за второе, — подчеркнул он в эфире «Матч ТВ» в перерыве матча.
Смолов отличился в конце первого тайма, однако после просмотра видеоповтора арбитр встречи решил отменить взятие ворот.
Ранее News.ru писал о том, что петербургский «Зенит» в домашнем матче десятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил казанский «Рубин» — 5:0 (0:0).