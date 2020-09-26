Смолов спас «Локомотив», а ЦСКА не помог на этот раз даже Влашич

В главном матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» неожиданно переиграл ЦСКА (1:0). Армейцы доминировали походу всей игры, но гол Фёдора Смолова и удаление Бистровича предопределили всё. О событиях дерби — в материале NEWS.ru.

Без Крыховяка и с «паровозом» проблем

«Локомотив» подходил к дерби не в лучшей форме. Даже выжатая победа над «Тамбовом» в прошлом туре мало кого могла успокоить. И дело не только и не столько в том, что железнодорожники впервые за шесть туров взяли три очка, а скорее в невнятной игре, которую от тура к туру демонстрирует команда Николича. Конечно, большой урон креативу и содержанию игры «красно-зелёных» нанесли травма Дмитрия Баринова и отъезд Алексея Миранчука в Италию. Однако от известий, что клуб хочет приобрести на замену Далера Кузяева и Марио Манджукича, становится только грустнее. Очевидно, что не таким образом фанаты «красно-зелёных» представляли себе кикнадзевский курс на омоложение.

Впрочем, к дерби с ЦСКА «Локомотив» подходил без каких-либо усилений. Более того, даже привычная обойма понесла потери: у «красно-зелёных» из-за дисквалификация матч пропускал Гжегож Крыховяк. Хоть и по непонятным причинам главный тренер «Локомотива» проявляет некое недоверие к некогда одному из сильнейших футболистов РПЛ, но его отсутствие (даже если бы его выпустили на небольшой промежуток времени) в принципиальном противостоянии грозило обернуться большими проблемами.

«Локомотив»/twitter.com

Ситуация усугублялась и тем, что соперник «Локомотива» подходил к очному противостоянию в самой что ни на есть хорошей форме. Во-первых, беспроигрышная серия из четырёх матчей, во-вторых, наконец-таки широкая обойма игроков, которая позволяет в том числе без серьёзных катаклизмов переживать потерю некоторых футболистов основы, в-третьих, шикарная форма Николы Влашича и, наконец, всецело положительный фон команды. А ещё отдельное внимание стоит обратить на новичка «красно-синих» Эджуке. В трёх предыдущих играх он был очень активен (успел даже отличиться голом в ворота «Спартака»), поэтому не удивительно, что футболист второй раз подряд получил возможность выйти на поле в стартовом составе. А вот чьё появление удивило в большей степени, так это Бистровича. Видимо, Гончаренко оценил вклад хорватского футболиста, который вышел на замену и стал автором единственного гола в последней игре с «Уфой». Чалов же остался на скамейке.

Тайм — за ЦСКА, счёт — за «Локо»

Ожидаемо ЦСКА взял в свои руки инициативу с самого начала матча. Правда, на первых минутах главным действующим лицом в атаке армейцев был Константин Кучаев. Сначала Константин нанёс мощный удар, который перехватили железнодорожники, затем вышел один на один и перебросил голкипера «Локомотива», да только не сумел попасть в створ ворот, но мяч всё равно был бы не засчитан — офсайд. В следующем опасном эпизоде мяч на Кучаева выкатил Эджуке, «Локомотив» спасла своевременная реакция Мурило. Также в первом тайме у ЦСКА был активен Влашич (кто бы сомневался), который со всех сторон донимал Гильерме пушечными выстрелами. Был также мощный удар в исполнении Ивана Облякова, но мяч пролетел мимо ворот. Одним словом, доминирование ЦСКА над соперником было очевидным, единственная проблема заключалась в том, что команда не могла попасть в ворота.

«Локомотив»/twitter.com

Однако в концовке встречи сработало главное футбольное правило: не забиваешь ты — забивают тебе. Автором гола стал Фёдор Смолов. После того как Акинфеев в падении отразил удар Игнатьева, мяч подобрал Антон Миранчук и отдал пас в центр на Смолова, тот в касание переправил мяч в ворота. Для понимания: до гола Фёдора Смолова «Локомотив» создал всего два момента. Сначала Фёдор нанёс дальний удар, но мяч улетел на трибуны, затем тот же 9-й номер «Локомотива» с линии штрафной целил в дальний угол. Мяч прошёл рядом со штангой. На этом всё.

Удаление, которое многое предопределило

Гол, забитый в раздевалку, очень приободрил железнодорожников. Не успели подопечные Николича выйти на второй тайм, как тут же атаковали ворота армейцев. Первый острый момент создал Чорлука, ЦСКА спас Акинфеев, затем в очередной раз попытал своё счастье Фёдор Смолов (да, он был самым активным в составе «Локо»). Впрочем, уже к 50-й минуте армейцы вернули себе инициативу, и неизвестно, как бы завершилось дело, если бы не последовало удаление Кристина Бистроивича.

Это удаление очень сильно повлияло на положение дел. После него ЦСКА уже не выглядел доминирующей силой. Моменты поочерёдно возникали в обеих штрафных. Конечно, замены, проведённые Гончаренко (выпустил Арона Сигурдссона и Наяира Тикнизяна), освежили игру армейцев, но этого не хватило для того, чтобы сравнять счёт. «Локомотив» же дотерпел и увёз в итоге три очка в матче, в котором выглядел явно слабее соперника.