Смолов сделал пожертвование московской больнице для борьбы с коронавирусом

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Футбольный сезон в Англии может быть доигран на лондонском стадионе «Уэмбли» и арене в Национальном центре Футбольной ассоциации Англии (FA) в Бертоне-на-Тренте.

FA считает, что проведение футбольных матчей на этих аренах позволит минимизировать передвижение по стране футбольных команды, а также официальных лиц и представителей СМИ. Отличное состояние газона на данных стадионам позволит...