Смолов сделал пожертвование московской больнице для борьбы с коронавирусом

Нападающий сборной России и испанского футбольного клуба «Сельта» Фёдор Смолов пожертвовал деньги московской больнице для борьбы с коронавирусом.
Фёдор Смолов поддержал московскую станцию скорой помощи. Врачи приобрели маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы, — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Смолов уехал из Испании 5 апреля. В стране из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение.
Ранее NEWS.ru сообщал, что возвращение игрока испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию прокомментировал спортивный обозреватель Василий Уткин. Отмечается, что Смолов неоднократно пытался получить у руководства клуба разрешение, чтобы покинуть страну.
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