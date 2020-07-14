Смолов может больше не сыграть в чемпионате Испании из-за отёка мышцы

https://static.news.ru/photo/e3cadc94-c5bf-11ea-9c22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Испанский футбольный клуб «Сельта» рассказал о травме российского нападающего Фёдора Смолова, из-за которой он может пропустить остаток сезона.

Медицинские тесты, проведённые у нападающего Фёдора Смолова, определили, что у российского футболиста отёк приводящей мышцы правой ноги. Футболист уже находится на лечении, от него будет зависеть возможность участия Смолова в последних двух играх, — говорится в заявлении на сайте клуба.

Нападающий переехал в «Сельту» из московского «Локомотива» зимой 2020 года. Срок аренды заканчивается 19 июля 2020 года. Россиянин провёл за галисийцев 12 матчей, в которых дважды отличился. Смолов забил двум ведущим испанским клубам — «Реалу» и «Барселоне».

Как писал NEWS.ru, тренер «Сельты» Оскар Гарсия заявил, что клуб в настоящее время не ведёт переговоров со Смоловым о продолжении сотрудничества в следующем сезоне. Специалист при этом допустил, что россиянин может задержаться в Виго.