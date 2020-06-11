Смоленские фанаты «Локомотива» провели акцию в поддержку Сёмина

https://static.news.ru/photo/9ff4ac48-abed-11ea-8bb8-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смоленские фанаты московского футбольного клуба «Локомотив» провели акцию в поддержку бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.

Болельщики растянули баннер с надписью «Юрий Палыч, Смоленск с Вами», а также выступили против текущего руководства клуба, развернув надпись УКИК (увольняйте Кикнадзе из клуба).

Ранее объединение болельщиков выразило недовольство решением клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым. Они опубликовали обращение к руководству клуба, в котором потребовали от него уйти в отставку. «Красно-зелёные» обвинили совет директоров в том, что он очернил доброе имя «Локомотива» и предал надежды болельщиков, писал NEWS.ru.