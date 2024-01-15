«Не полезли в омут с головой сразу: Гаджиев о российском футболе в 2024-м Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил положение дел в футболе РФ

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Гаджи Гаджиев

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от нового футбольного года. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он выразил надежду, что динамика игры повысится, стадионы заполнятся при условии возможного смягчения Fan ID, а руководство РФС продолжит продуктивную работу по защите интересов отечественного футбола в международном сообществе.

От 2024 года ожидаю примерно того же, что было в 2023-м. Скорее всего, ничего не изменится. Но хотелось бы, чтобы уровень игры стал чуть получше. В любом случае, тренеры и футболисты всегда должны быть сконцентрированы на повышении своего мастерства, достижения максимально высоких результатов, — сказал Гаджиев.

По его словам, большая часть игроков Российской премьер-лиги «не достигла максимальных возможностей и предела». При этом он отметил, что если это случится, то повысится «динамика игры и возрастет напряжение». Специалист также отметил работу РФС.

Я считаю, что те руководители, которые пришли в 2018-м в то хозяйство, которое с горочки катилось вниз, набирая ход, подправили работу. Я не могу сказать, что их действия и решения абсолютно точные с точки зрения кадров. Но то, что эта группа во главе с Дюковым рабочая, и что они правильно и глубоко подходят к тяжелым вопросам — можно сказать, — считает тренер.

Еще одной заслугой РФС специалист назвал аккуратные шаги в вопросе перехода в Азиатскую конфедерацию. Он считает, что диалог с УЕФА нужно сохранять и в этом деле есть подвижки, в частности российские судьи продолжают работать в европейском футболе, также обсуждается вопрос допуска сборных U-17. Гаджиев считает, что РФС показывает пример другим федерациям и в будущем возможна консолидация усилий для защиты интересов национального спорта.

Первое правильное решение — мы не полезли в омут с головой сразу. Надо было узнать, что такое Азия, ведь что такое Европа мы прекрасно знаем. Изначально казалось, что уйдем в Азию и там нас встретят с объятиями. И была сделана правильная пауза. Мы поняли, что это не изюм, изучив детально проблему. И если, к примеру, в Азии все с нами играли бы, победили бы в турнире, попали на чемпионат мира — тогда можно было бы переходить и обыграть Польшу условную на мундиале. Но когда ты придешь в Азию, а в группе команды с тобой не захотят, например, играть, тли им просто не дадут это сделать [по политическим мотивам], например, то что говорить, зачем такие переходы — заключил тренер.

Ранее итоги футбольного года для NEWS.ru подвел экс-главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий.