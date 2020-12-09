СМИ: Зидан уйдёт из «Реала» следующим летом

https://static.news.ru/photo/b2490e66-3abd-11eb-b30e-fa163e074e61_660.jpg Фото: DeFodi.eu/Global Look Press

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан самостоятельно подаст в отставку летом 2021 года. Об этом сообщает издание Diario Gol со ссылкой информированный источник.

По его данным, тренер якобы уже уведомил президента клуба Флорентино Переса о своём решении. Издание отмечает, что причиной послужило недовольство французского специалиста комплектованием команды: перес обещал ему приобрести в летнее трансферное окно Поля Погба, Садио Мане и Эдуардо Камавингу, однако в итоге никто из них в составе не оказался.

Источник отмечает, что Перес не намерен препятствовать уходу Зидана, даже если тот решит уйти до окончания сезона. Претендентами на его место в таком случае станут Маурисио Почеттино и Рауль. Наиболее вероятным следующим местом работы самого Зидана, возглавлявшего «Реал» с 2016 по 2018 годы и вернувшегося в команду в 2019 году, СМИ считают «ПСЖ», сборную Франции или «Ювентус».

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидер испанской «Барселоны» Лионель Месси не перейдёт в «Манчестер Сити». Английский клуб решил рассмотреть других спортсменов из-за нескольких причин. Как утверждает Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к ситуации, речь идёт о возрасте футболиста и его зарплате.