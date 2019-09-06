https://static.news.ru/photo/9220d9d2-d16b-11e9-8c90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналисты немецкого издания Der Spiegel сообщили о том, что с 1999 по 2016 год киевский футбольный клуб «Динамо» получил от УЕФА €380 млн.

В своей статье они ссылаются на данные из книги Football Leaks 2, которая ещё не поступила в продажу. По словам авторов, переводы денег выполнялись через счета компании президента «Динамо» Игоря Суркиса Newport Management Limited, расположенной на Виргинских островах. Средства предназначались футбольной Федерации Украины (ФФУ) и клубам страны.

Эти деньги переводились на счета Newport Management Limited. В УЕФА ошибочный перевод заметили лишь в 2016 году. В руководстве «Динамо» при этом опровергли факт незаконного присвоения средств.

Ранее News.ru писал, что украинский вратарь футбольного клуба «Вентспилс» (Латвия) Константин Махновский дисквалифицирован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за оскорбление сенегальского нападающего Амаду Самба.