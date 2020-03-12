Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта объявит о переносе чемпионата Европы — 2020 на 2021 год, пишет L'Equipe.
Также по информации французского издания, УЕФА официально объявит о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы.
L'Equipe также сообщает, что УЕФА придётся договариваться с Международной федерацией футбола (ФИФА), которая планирует летом 2021 года провести клубный чемпионат мира.
Ранее УЕФА сообщил, что проведёт консультации с представителями 55 ассоциаций по поводу ситуации с коронавирусом. Встреча состоится в режиме видеоконференции 17 марта, в ходе которой будет принято решение по поводу целесообразности дальнейшего проведения матчей национальных чемпионатов, еврокубков и чемпионата Европы — 2020, писал NEWS.ru.
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