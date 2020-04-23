СМИ: УЕФА определит участников еврокубков по спортивному принципу

https://static.news.ru/photo/9346f092-854f-11ea-a967-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет определять участников еврокубков в сезоне-2020/21 по спортивному принципу, если чемпионаты в ряде стран не будут доиграны из-за коронавируса.
Исполнительный комитет УЕФА только что решил, что если лиги не закончат сезон-2019/20, то обладатели путёвок в еврокубки будут определяться по спортивному принципу, — сообщил журналист The Times Мартин Циглер.
Это означает, что клубы будут делегированы в еврокубки по количеству набранных очков до приостановки сезона.
Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League/Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game)