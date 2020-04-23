Футбол

СМИ: УЕФА определит участников еврокубков по спортивному принципу

13:38, 23 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет определять участников еврокубков в сезоне-2020/21 по спортивному принципу, если чемпионаты в ряде стран не будут доиграны из-за коронавируса.

Исполнительный комитет УЕФА только что решил, что если лиги не закончат сезон-2019/20, то обладатели путёвок в еврокубки будут определяться по спортивному принципу, — сообщил журналист The Times Мартин Циглер.

Это означает, что клубы будут делегированы в еврокубки по количеству набранных очков до приостановки сезона.

На данный момент почти все европейские чемпионаты, кроме Белоруссии, приостановлены из-за пандемии коронавируса. 

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) по-прежнему ведут переговоры о досрочном завершении футбольного сезона, писал NEWS.ru.

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