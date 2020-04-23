СМИ: УЕФА определит участников еврокубков по спортивному принципу

https://static.news.ru/photo/9346f092-854f-11ea-a967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет определять участников еврокубков в сезоне-2020/21 по спортивному принципу, если чемпионаты в ряде стран не будут доиграны из-за коронавируса.

Исполнительный комитет УЕФА только что решил, что если лиги не закончат сезон-2019/20, то обладатели путёвок в еврокубки будут определяться по спортивному принципу, — сообщил журналист The Times Мартин Циглер.

Это означает, что клубы будут делегированы в еврокубки по количеству набранных очков до приостановки сезона.

Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League/Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game) — Martyn Ziegler (@martynziegler) April 23, 2020

На данный момент почти все европейские чемпионаты, кроме Белоруссии, приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) по-прежнему ведут переговоры о досрочном завершении футбольного сезона, писал NEWS.ru.