СМИ: УЕФА может перенести весь Евро-2020 в Россию

В УЕФА серьёзно рассматривают сценарий переноса всего Евро-2020 на территорию России. К такому решению может привести ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в мире, которая не позволит организовать соревнование в 12 странах, как это предполагалось ранее.
Об этом
Журналиста напомнили, что в начале пандемии коронавируса РФ предлагала взять на себя проведение Евро-2020 (до переноса на 2021 год). Тогда в России подчёркивали низкое количество новых случаев коронавируса.
Однако в настоящий момент в стране зарегистрировано около 29 тысяч смертей, а официальные данные по этому поводу часто подвергают сомнению. Этот вопрос остаётся одним из пунктов, по которому принимается решение о переносе всего Евро в Россию или просто сохранения Санкт-Петербурга в качестве принимающего города.
В УЕФА не стали подтверждать изданию эту информацию и заявили, что потребуется время для принятия окончательного решения о будущем соревнования.