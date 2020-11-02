СМИ: УЕФА может перенести весь Евро-2020 в Россию

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В УЕФА серьёзно рассматривают сценарий переноса всего Евро-2020 на территорию России. К такому решению может привести ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в мире, которая не позволит организовать соревнование в 12 странах, как это предполагалось ранее.

Об этом сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на анонимные источники. По данным издания, в УЕФА несколько месяцев решают, как поступить, так как остаётся всё меньше шансов, что летом 2021 года 24 сборные смогут проехать через 12 стран.

Журналиста напомнили, что в начале пандемии коронавируса РФ предлагала взять на себя проведение Евро-2020 (до переноса на 2021 год). Тогда в России подчёркивали низкое количество новых случаев коронавируса.

Однако в настоящий момент в стране зарегистрировано около 29 тысяч смертей, а официальные данные по этому поводу часто подвергают сомнению. Этот вопрос остаётся одним из пунктов, по которому принимается решение о переносе всего Евро в Россию или просто сохранения Санкт-Петербурга в качестве принимающего города.

В УЕФА не стали подтверждать изданию эту информацию и заявили, что потребуется время для принятия окончательного решения о будущем соревнования.