ЕСА и УЕФА решили закончить футбольный сезон в августе

https://static.news.ru/photo/310b8dec-7db7-11ea-b423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) приняли решение, что нынешний футбольный сезон завершится в августе.

Национальные чемпионаты закончатся до окончания еврокубков. Финальные матчи еврокубков пройдут во второй половине августа. Зрители не будут присутствовать на матчах.

Рассматривается возможность проведения игр на нейтральных полях, противостояния в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы могут ограничится одиночными играми, вместо двухматчевых противостояний, сообщает Cadena SER.

NEWS.ru писал, что в ФИФА разрешили футболистам, у которых контракты истекают 30 июня 2020 года, покидать свои команды. Если у игрока срок аренды заканчивается 30 июня, то он теоретически может вернуться в свой клуб, но окно регистрации будет закрыто, заявил юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо.