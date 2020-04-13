ЕСА и УЕФА решили закончить футбольный сезон в августе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) приняли решение, что нынешний футбольный сезон завершится в августе.
Национальные чемпионаты закончатся до окончания еврокубков. Финальные матчи еврокубков пройдут во второй половине августа. Зрители не будут присутствовать на матчах.
Рассматривается возможность проведения игр на нейтральных полях, противостояния в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы могут ограничится одиночными играми, вместо двухматчевых противостояний,
NEWS.ru писал, что в ФИФА разрешили футболистам, у которых контракты истекают 30 июня 2020 года, покидать свои команды. Если у игрока срок аренды заканчивается 30 июня, то он теоретически может вернуться в свой клуб, но окно регистрации будет закрыто, заявил юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо.
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