https://static.news.ru/photo/86d57390-62ab-11ea-b267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Lapresse/Global Look Press

В случае отмены текущего сезона чемпионата Италии по футболу, чемпионский титул не достанется никому.

Если коронавирус продолжит распространяться, то чемпионат Европы будет перенесён на осень или следующий год, а национальные турниры будут доиграны летом, сообщает Football Italia.

Ранее Национальный олимпийский комитет Италии обратился к правительству с просьбой приостановить все спортивные соревнования в стране до 3 апреля из-за вспышки коронавируса. Позднее премьер Италии Джузеппе Конте объявил об этом, приостановив в том числе Серию А.