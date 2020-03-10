В случае отмены текущего сезона чемпионата Италии по футболу, чемпионский титул не достанется никому.
Если коронавирус продолжит распространяться, то чемпионат Европы будет перенесён на осень или следующий год, а национальные турниры будут доиграны летом, сообщает Football Italia.
Ранее Национальный олимпийский комитет Италии обратился к правительству с просьбой приостановить все спортивные соревнования в стране до 3 апреля из-за вспышки коронавируса. Позднее премьер Италии Джузеппе Конте объявил об этом, приостановив в том числе Серию А.
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