СМИ: «Спартак» договорился с «Аяксом» о переходе Квинси Промеса

https://static.news.ru/photo/22876ff4-63e2-11eb-8904-fa163e074e61_660.jpg Квинси Промес Фото: instagram.com/qpromes

Полузащитник футбольного клуба «Аякс» (Амстердам) Квинси Промес может перейти в московский «Спартак» до 25 февраля.

Нидерландский портал AD.nl со ссылкой на свои источники сообщил , что клубы достигли предварительной договорённости о трансфере 29-летнего игрока, однако официально сделка ещё не закрыта. 25 февраля в России закрывается трансферное окно. По данным портала, стороны смогли прийти к компромиссу в вопросе стоимости перехода. Ранее в СМИ озвучивалась цифра в €12 млн, которую «Спартак» намерен заплатить за Промеса.

Промес играл за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В 2017 году вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Всего он провёл за «красно-белых» 115 матчей во всех турнирах, забив 59 голов. В текущем сезоне Промес отличился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей в 21 матче за «Аякс».

27 января бывший форвард «Спартака» Александр Кокорин официально стал игроком итальянской «Фиорентины». Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года. Как писал NEWS.ru, трансфер россиянина обошёлся «фиалкам» в €4,5 млн.