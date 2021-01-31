СМИ: «Спартак» договорился с «Аяксом» о переходе Квинси Промеса

Полузащитник футбольного клуба «Аякс» (Амстердам) Квинси Промес может перейти в московский «Спартак» до 25 февраля.
Нидерландский портал AD.nl со ссылкой на свои источники
Промес играл за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В 2017 году вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Всего он провёл за «красно-белых» 115 матчей во всех турнирах, забив 59 голов. В текущем сезоне Промес отличился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей в 21 матче за «Аякс».
27 января бывший форвард «Спартака» Александр Кокорин официально стал игроком итальянской «Фиорентины». Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года. Как писал NEWS.ru, трансфер россиянина обошёлся «фиалкам» в €4,5 млн.