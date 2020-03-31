https://static.news.ru/photo/01c16048-7349-11ea-8430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за последствий пандемии коронавируса итальянскому футбольному клубу «Ювентус» возможно придётся продать звёздного нападающего Криштиану Роналду, чтобы выйти из экономического кризиса. Об этом сообщает издание A Bola.

По его данным, сам футболист и его коллеги согласились на уменьшение своих зарплат, чтобы помочь клубу справиться с непростой ситуацией. За сезон 35-летний Роналду зарабатывает в «Ювентусе» около €31 млн.

По данным издания, у клуба есть три варианта, как поступить с форвардом: продать за €70 млн, не продлевать после 2022 года контракт с ним, или пролить соглашение с уменьшением зарплаты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил о желании покинуть итальянский клуб.