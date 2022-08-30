СМИ сообщили, что футболист Мбаппе встречается с трансгендером из Playboy Стало известно об отношениях футболиста Киллиана Мбаппе с моделью-трансгендером Инес Рау

Форвард ПСЖ и сборной Франции Киллиан Мбаппе состоит в отношениях с трансгендерной моделью Playboy Инес Рау, сообщает газета Corriere dello Sport. Их совместные фото были опубликованы в соцсетях.

Отмечается, что пара встречается уже несколько месяцев, впервые их заметили вместе в мае прошлого года. Предположительно, они познакомились на Каннском кинофестивале.

Рау родилась Париже в 1990 году, в 16 лет она перенесла операцию по смене пола и стала девушкой. Позже она стала первой трансгендерной моделью, попавшей на обложку Playboy.

В мае 2022 года ПСЖ объявил о продлении контракта с Килианом Мбаппею Новое соглашение рассчитано до 2025 года. Ранее сообщалось о том, что француз может перейти в «Реал» свободным агентом. В прошлом сезоне Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. В этом году 23-летний игрок отметился 4 голами в трех играх.

Также Мбаппе признался, что беседа с президентом Франции Эммануэлем Макроном повлияла на его решение остаться в клубе.