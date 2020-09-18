СМИ сообщили о скором подписании Манджукича «Локомотивом»

https://static.news.ru/photo/3ace4e6c-fa7d-11ea-a52d-fa163e074e61_660.jpg Марио Манджукич Фото: Jonathan Moscrop/www.imago-images.de/Global Look Press

Московский футбольный клуб «Локомотив» уже договорился о приобретении 34-летнего хорватского нападающего Марио Манджукича. Об этом сообщает Telegram-канал Sport_Inside.

По его данным, официально о трансфере будет объявлено в начале следующей недели. Как сообщает издание «Чемпионат», контракт с футболистом будет рассчитан на два года.

На данный момент Манджукич является свободным агентом. В июле 2020 года он сообщил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духайль». Нападающий выступал в чемпионате Катара с зимы, в семи матчах форвард забил один мяч. До этого Манджукич являлся игроком туринского «Ювентуса».

Ранее NEWS.ru писал о том, что футбольный клуб «Дженоа» подписал контракт об аренде хорватского форварда Марко Пьяцы у туринского ФК «Ювентус» на один сезон.