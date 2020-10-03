СМИ сообщили о переговорах «Динамо» с Курбаном Бердыевым

https://static.news.ru/photo/df89917e-0580-11eb-9ee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Светлана Бекетова/soccer.ru/wikipedia.org

Руководство временно оставшегося без главного тренера московского «Динамо» ведёт переговоры с Курбаном Бердыевым — специалистом, дважды приводившем казанский «Рубин» к золотым медалям в чемпионате России.

Стороны обсуждают условия сотрудничества на протяжении уже нескольких дней. Бердыеву и «бело-голубым» осталось только уладить последние детали сделки. О назначении нового главного тренера столичный клуб может объявить уже в понедельник, 5 октября, сообщает «РБ-Спорт».

После прошедших девяти туров РПЛ «Динамо» с 14 набранными очками находится на девятом месте в таблице. Последний матч под руководством предыдущего тренера Кирилла Новикова москвичи проиграли подмосковным «Химкам» с минимальным счётом 0:1. После этого специалист покинул занимаемую должность. До этого «Динамо» вылетело из розыгрыша Лиги Европы, уступив в Тбилиси местному «Локомотиву».

Вероятный новый тренер команды Бердыев, в свою очередь, не только приводил к чемпионству казанский «Рубин». При нём свои первые медали в РПЛ завоевал «Ростов». Специалист находится без работы с лета прошлого года.

Как передавал NEWS.ru, Сергей Кирьяков отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о его переговорах с футбольным клубом «Динамо». Руководство столичного коллектива рассматривает 50-летнего специалиста на должность главного тренера команды.