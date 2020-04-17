СМИ сообщили о дате старта группового этапа Лиги чемпионов — 2020/21

https://static.news.ru/photo/d211919a-80bf-11ea-a4ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Групповой этап футбольной Лиги чемпионов УЕФА планируется начать 20 октября. Таким образом, дата сдвинулась на месяц позже традиционной.

Об этом сообщил портал Sport.es. В прошлом году, например, первые матчи основного этапа Лиги чемпионов стартовали 16 сентября.

Отмечается, что расписание останется прежним. Игры ЛЧ будут идти по вторникам и средам. По четвергам будут проходить матчи Лиги Европы, групповой этап которой должен начаться 22 октября.

Что касается квалификационных игр обоих еврокубков, то, по планам УЕФА, они должны стартовать в конце июля — начале августа.

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21, прерванного из-за пандемии COVID-19, планируется провести 29 июля, а финал Лиги Европы должен состояться 26 июля. При этом 31 июля все национальные чемпионаты должны завершиться.

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