СМИ: Роналду готов продлить контракт с «Ювентусом»

https://static.news.ru/photo/c47fb440-66f0-11eb-87d4-96000091f725_660.jpg Фото: Fototricarico/Keystone Press Agency

Португальский нападающий Криштиану Роналду планирует продлить контракт с туринским футбольным клубом «Ювентус», где он играет с 2018 года.

Текущий контракт футболиста будет рассчитан до лета 2022 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на итальянские СМИ. На сколько Роналду планирует его продлить, не сообщается.

36-летний форвард в текущем сезоне вышел на поле в форме «Ювентуса» в 23 матчах, забил за туринцев 22 мяча и сделал три голевые передачи. При Роналду «Ювентус» дважды выигрывал итальянское первенство в Serie A. До перехода в итальянский клуб он играл в мадридском «Реале».

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 33 мяча в чемпионате Италии в 2020 году. Он стал лучшим бомбардиром среди игроков пяти ведущих национальных первенств Европы (чемпионаты Англии, Германии, Италии, Испании и Франции).

Также Роналду признан самым популярным футболистом среди фанатов в Китае.