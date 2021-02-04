СМИ: Роналду готов продлить контракт с «Ювентусом»

Португальский нападающий Криштиану Роналду планирует продлить контракт с туринским футбольным клубом «Ювентус», где он играет с 2018 года.
Текущий контракт футболиста будет рассчитан до лета 2022 года,
36-летний форвард в текущем сезоне вышел на поле в форме «Ювентуса» в 23 матчах, забил за туринцев 22 мяча и сделал три голевые передачи. При Роналду «Ювентус» дважды выигрывал итальянское первенство в Serie A. До перехода в итальянский клуб он играл в мадридском «Реале».
Ранее NEWS.ru писал, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 33 мяча в чемпионате Италии в 2020 году. Он стал лучшим бомбардиром среди игроков пяти ведущих национальных первенств Европы (чемпионаты Англии, Германии, Италии, Испании и Франции).
Также Роналду признан самым популярным футболистом среди фанатов в Китае.