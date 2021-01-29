СМИ раскрыли детали действующего контракта Месси с «Барселоной»

Стали известны подробности действующего контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси с испанской «Барселоной». По соглашению футболисту полагается €555 млн за четыре года.
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Источник связывает эту ситуацию с общим затруднительным финансовым положением, в котором оказался клуб. Ранее неоднократно сообщалось о возможном уходе Лео из «блауграны» в скором времени — и это уже не кажется таким невероятным, учитывая, каким облегчением это станет для клуба с финансовой точки зрения.
Сам Месси не скрывает, что не удовлетворён обстановкой в «Барселоне», и не исключено, что он действительно скоро сменит клубную прописку. Его контракт истекает летом, и если он не будет продлён — а только за пролонгацию соглашения Лионелю полагается ещё €115 млн — то игрок летом станет свободным агентом.
По последним данным, удовлетворить финансовые запросы шестикратного обладателя «Золотого мяча» готовы два европейских гранда. Это «Манчестер Сити» и ПСЖ.
Между тем, как писал NEWS.ru, сделал попытку предложить Месси сотрудничество московский «Спартак». Это, конечно, была шутка, но её российская футбольная общественность оценила. «Спартак» показал шуточную переписку с Лионелем Месси. Аккаунт «красно-белых» в Twitter поприветствовал аргентинца, на что в ответ сразу получил «нет». В пресс-службе опубликовали скриншот этой короткой переписки, прокомментировав его словом «боль».