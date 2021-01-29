СМИ раскрыли детали действующего контракта Месси с «Барселоной»

https://static.news.ru/photo/aa17df92-639e-11eb-b28a-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стали известны подробности действующего контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси с испанской «Барселоной». По соглашению футболисту полагается €555 млн за четыре года.

Об этом пишет издание El Mundo, озаглавив материал «контракт Месси разрушил «Барселону». Действительно, если верить приведённым цифрам, многолетний лидер команды стал настоящей обузой для бухгалтерии клуба. Исходя из этих данных, он получает более €138 млн в год.

Источник связывает эту ситуацию с общим затруднительным финансовым положением, в котором оказался клуб. Ранее неоднократно сообщалось о возможном уходе Лео из «блауграны» в скором времени — и это уже не кажется таким невероятным, учитывая, каким облегчением это станет для клуба с финансовой точки зрения.

Сам Месси не скрывает, что не удовлетворён обстановкой в «Барселоне», и не исключено, что он действительно скоро сменит клубную прописку. Его контракт истекает летом, и если он не будет продлён — а только за пролонгацию соглашения Лионелю полагается ещё €115 млн — то игрок летом станет свободным агентом.

По последним данным, удовлетворить финансовые запросы шестикратного обладателя «Золотого мяча» готовы два европейских гранда. Это «Манчестер Сити» и ПСЖ.

Между тем, как писал NEWS.ru, сделал попытку предложить Месси сотрудничество московский «Спартак». Это, конечно, была шутка, но её российская футбольная общественность оценила. «Спартак» показал шуточную переписку с Лионелем Месси. Аккаунт «красно-белых» в Twitter поприветствовал аргентинца, на что в ответ сразу получил «нет». В пресс-службе опубликовали скриншот этой короткой переписки, прокомментировав его словом «боль».