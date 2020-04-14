СМИ объявили о времени проведения клубного чемпионата мира по футболу

Стало известно, когда состоится клубный чемпионат мира по футболу, который не сможет пройти в 2021 году из-за переноса чемпионата Европы.
Было принято решение провести клубный чемпионат мира в июне 2022 года. Отмечается, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино добровольно отказался от проведения турнира в 2021 году, сообщает газета AS.
Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.
ФИФА также решила перенести клубный чемпионат мира, который должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае.
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