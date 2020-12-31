СМИ: Нисимура вернулся в ЦСКА, но играть за «армейцев» не будет

https://static.news.ru/photo/adce6f9a-4cf4-11eb-b60e-fa163e074e61_660.jpg Такума Нисимура Фото: pfc_cska/vk.com

Японский нападающий Такума Нисимура вернулся в расположение футбольного клуба ЦСКА (Москва).

У 24-летнего форварда закончился срок аренды в «Вегалта Сэндай», его контракт с российской командой рассчитан до лета 2022 года. По информации «Матч ТВ», Нисимура не будет готовиться к возобновлению розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) вместе с остальными игроками ЦСКА. Руководство клуба будет подыскивать варианты для трансфера японца.

В прошлом сезоне Нисимура забил три гола в 20 матчах в J1 (высший японский футбольный дивизион) за «Вегалта Сэндай». В октябре и ноябре нападающий не играл из-за травмы бедра.

Ранее исландский полузащитник Арнар Сигурдссон заявил о возможном уходе из ЦСКА, передавал NEWS.ru. Футболист признался, что не доволен своим положением в команде. В сезоне-2020/21 спортсмен провёл 19 матчей за «армейцев» в чемпионате РФ и Лиге Европы, отметившись двумя голами. При этом полузащитник только шесть раз выходил на поле с первых минут.

Сигурдссон перешёл в ЦСКА из шведского «Норрчепинга» в августе 2018 года. Всего за российский клуб исландец сыграл 75 матчей, забил 13 мячей.