СМИ назвали сумму, которую «Спартак» хочет получить за Кокорина

https://static.news.ru/photo/007f1212-42c3-11eb-a72e-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство московского «Спартака» прорабатывает варианты продажи нападающего Александра Кокорина. Клуб, получивший его бесплатно, хочет выручить за игрока немалую сумму.

Как утверждает «РБ-Спорт», «Спартак» оценивает 29-летнего футболиста в €5 млн. Хотя он пришёл в статусе свободного агента и его трансфер ничего не стоил «красно-белым», клуб уже потратил на него примерно столько же — учитывая подъёмные и зарплату за полгода.

Источник отмечает, что едва ли хоть один российский клуб готов будет выложить такую сумму за игрока, который далёк от оптимальных кондиций. Однако, по данным СМИ, Кокориным интересовались за рубежом — в частности, сообщалось, что он может продолжить карьеру в итальянских «Роме» или «Фиорентине». И именно в этом направлении «Спартак» ведёт работу.

Александр Кокорин присоединился к «Спартаку» в августе 2020 года, однако с тех пор провёл за «красно-белых» лишь восемь матчей, в которых забил два мяча, оба — с пенальти. Ряд игр он пропустил из-за травм. В частности, повреждение не позволило ему выйти на поле в играх против «Сочи» и «Зенита». В обеих «Спартак» уступил — 0:1 и 1:3 соответственно.

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью высказал предположение, почему у его бывшего одноклубника Кокорина не складывается карьера в «Спартаке». По мнению Нобоа, главная проблема заключается именно в травмах.

Будущее Кокорина в «Спартаке» сейчас под вопросом. По данным СМИ, тренерский штаб рассчитывал, что игрок будет интенсивно тренироваться с командой до конца календарного года, после чего «красно-белые» должны отправиться в отпуск. Однако спортсмен уже улетел на Мальдивы — сообщается, что он в индивидуальном порядке восстанавливается после травмы в комфортном климате.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, эксперты сходятся во мнении, что Кокорин «Спартаку» не нужен. Бывший главный тренер команды Дмитрий Гунько считает, что отъезд игрока на Мальдивы — лишний повод для «Спартака» от него избавиться, поскольку со стороны Кокорина это нарушение контрактных обязательств. По словам Гунько, Александра надо продать обратно в «Сочи».